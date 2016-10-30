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النائبة سحر طلعت تشارك بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية في شرم الشيخ

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النائبة سحر طلعت تشارك بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية في شرم الشيخ النائبة سحر طلعت تشارك بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية في شرم الشيخ

النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب – أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، النائبة سحر طلعت، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، متوجهةً إلى شرم الشيخ.

وتأتي زيارة طلعت إلى شرم الشيخ، للمشاركة بوقفة الشموع التي تنظمها وزارة الطيران المدني اليوم، إحياءً للذكرى الأولى لضحايا الطائرة الروسية، والتي سقطت في منطقة الحسنة بالعريش ٣٠ أكتوبر الماضي، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي متجهةً إلى سان بطرسبورغ في روسيا، وعلى متنها 224 شخصًا.

ويحضر الوقفة كل من وزراء الطيران، السياحة، والآثار، فضلًأ عن السفير الروسي بالقاهرة، ولفيف من وكالات الإعلام الاجنبية والروسية، وذلك عند النصب التذكاري الذي تم إنشائه بشرم الشيخ عقب الحادث، كما ستقام صلاة على أرواح الضحايا بكاتدرائية شرم الشيخ.

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