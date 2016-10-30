المعارضة السورية تقصف منطقة في حلب بغازات سامة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن مقاتلي المعارضة استخدموا غازات سامة في قصف منطقة تحت سيطرة الحكومة في حلب، اليوم الأحد، مما تسبب في إصابة 35 شخصا بالاختناق وهو تقرير وصفه مسؤول بالمعارضة بأنه “كذبة”.

وذكرت وكالة الأنباء العربية السورية “سانا” أن “التنظيمات الإرهابية تستهدف منطقة الحمدانية السكنية في مدينة حلب بقذائف تحتوي غازات سامة، مما أدى إلى إصابة 35 شخصا بحالات اختناق” ولم يتحدث التقرير عن وقوع وفيات. ونفى رئيس المكتب السياسي لتجمع فاستقم وهو جماعة مسلحة مقرها حلب صحة التقرير.

وبدأ مقاتلو المعارضة هجوما مضادا كبيرا على القوات الحكومية في حلب يوم الجمعة، بهدف كسر الحصار عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق المدينة.