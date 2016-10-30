صور.. محافظ بورسعيد يقرر مكافأة طالبين أثناء جولاتة علي المدارس

بورسعيد – جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بجولة ميدانية علي عدد من المدارس لمتابعة سير وانتظام العملية الدراسية حيث تم المرور علي مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين ومدرسة علي سليمان الاعدادية بنين.

و قد قرر المحافظ مكافأة أحد الطلاب بمبلغ خمسة آلاف جنية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية تقديرا لتفوقة ونبوغة العلمي واعتمادة علي نفسة في تحصيل العلم وعدم الحصول علي دروس خصوصية، كما قرر المحافظ مكافأة طالب بمدرسة علي سليمان الاعدادية بنين بمبلغ الف جنية بعد إشادة المدرسين بمستوي الطالب وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية.

واشاد المحافظ بهولاء الطلاب ووصفهم بالنماذج المشرفة مطالبا ابناءة الطلاب ان يحذو مثلهم مشيرا بان المدرسة تعمل علي تعزيز الثقة في الطالب وتكوين شخصية إيجابية تعلمة الانضباط والالتزام بالمواعيد والاستذكار.

و اشاد المحافظ بالمستوي المتميز لمدرسة علي سليمان بحي الضواحي وانضباط والتزام الطلاب بالإضافة إلي النظافة العامة داخل المدرسة مشيرا بان المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم لانجاح العملية التعليمية وتشجيع الطلاب علي الذهاب الي المدرسة والانتظام في الحضور.