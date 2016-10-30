صور.. محافظ بورسعيد يوجة بإزالة التعديات والإشغالات بحي المناخ
بورسعيد – جمال نوفل
وجة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حي المناخ بتكثيف الجهود وإزالة الاشغالات والتعديات غير القانونية في الشوارع الرئيسية والجانبية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، علي عدد من مناطق الحي حيث استجاب المحافظ لشكوي المواطنيين بالمنطقة السادسة من تضررهم من وجود عدد من الكلاب بالمنطقة تشكل خطرا علي أرواحهم.
وعلي الفور اصدر المحافظ تعليماتة الي حي المناخ والطب البيطري والحماية المدنية بالقضاء عليهم لما تشكلة من خطورة كما اصدر تعليماتة الي إدارة المرور برفع السيارات المتهالكة من الشوارع والتحفظ عليها بمقبرة السيارات.
وشدد المحافظ علي منع تواجد الباعة الجائلين أسفل المصالح الحكومية لقيامهم بتشوية الطرق وإلقاء القمامة بمنتصف الطريق موكدا بانة أصدر توجيهاتة بالتحفظ على اي عربة تقوم بالبيع امام المساجد والهيئات الحكومية وتوزيع مابها من سلع علي دار الايتام والجمعيات الخيرية مطالبا المواطنيين بالتعاون مع الأحياء بعدم الشراء من الباعة المخالفين الذين يعيقون حركة مرور المواطنيين والسيارات موكدا بانة لا تهاون مع المخالفين للقانون.