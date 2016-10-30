صور.. محافظ بورسعيد يوجة بإزالة التعديات والإشغالات بحي المناخ

بورسعيد – جمال نوفل

وجة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حي المناخ بتكثيف الجهود وإزالة الاشغالات والتعديات غير القانونية في الشوارع الرئيسية والجانبية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، علي عدد من مناطق الحي حيث استجاب المحافظ لشكوي المواطنيين بالمنطقة السادسة من تضررهم من وجود عدد من الكلاب بالمنطقة تشكل خطرا علي أرواحهم.

وعلي الفور اصدر المحافظ تعليماتة الي حي المناخ والطب البيطري والحماية المدنية بالقضاء عليهم لما تشكلة من خطورة كما اصدر تعليماتة الي إدارة المرور برفع السيارات المتهالكة من الشوارع والتحفظ عليها بمقبرة السيارات.