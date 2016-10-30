مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من لقاء الاتحاد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبين عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري التي تقام مساء اليوم الأحد، مرانا قويا تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال البدنية للفريق، وسيد معوض، المدرب المساعد.

> وشارك في المران كلا من محمد نجيب وصبري رحيل وباسم علي وجون أنطوي ومروان محسن ومسعد عوض، بالإضافة إلى رامي ربيعة، الذي شارك في جزء من المران، فيما لم يشارك محمد حمدي زكي، الذي اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، نظرا لمعاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.