وزيرة التعاون الدولى للنواب: لا علاقة لى بقرض صندوق النقد الدولى

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن محافظ البنك المركزى ووزير المالية، هما المعنيان بالتعامل مع صندوق النقد الدولى باعتبار أن الصندوق معنى بالسياسات المالية والنقدية، وبالتالى صدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتفاوض مع الصندوق.

وتابعت نصر خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، المنعقد الآن: "بالتأكيد سيأتى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ليشرحا للبرلمان ونوابه ما هو العائد الاقتصادى من قرض صندوق النقد الدولى، لكن لا أستطيع أن أخوض فى هذا الأمر احتراما لمبدأ التخصص فى العمل".