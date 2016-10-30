القبض على أمينى شرطة حصلا على رشوة من أسرة متهم لتهريبه بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على أمينى شرطة لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية من أسرة أحد المتهمين فى قضايا سلاح ومخدرات مقابل تهريبه من قسم شرطة الخصوص، بعد أن قامت مباحث تنفيذ الأحكام بضبطه، وتم تحرير محضرا بالواقعه، وتولى أحمد حبلص وكيل النيابة بإشراف محمود سعيد مدير نيابة الخصوص، التحقيق.

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، قد ألقت القبض على "أحمد ح" الهارب من تنفيذ أحكام فى قضايا مخدرات وسلاح، وتم عرضه على النيابة، فتم إخلاء سبيله فى إحدى القضايا، ثم قررت النيابة إخلاء سبيله مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، على أن يتم إرجاعه إلى قسم شرطة الخصوص، وبعد أن عاد للقسم قام أمينى شرطة بتهريبه وتسهيل خروجه من القسم بعد إخفاء بعض القضايا الخاصة به مقابل حصولهما على مبالغ مالية من أسرته.

اكتشف المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص، هروب المتهم، فحرر محضرا اتهم فيه أمينى الشرطة "محمد ح"، و"شحات م" بتهريب المتهم وحصولهما على مبلغ مالى من أسرته، وألقى القبض عليهما، وأحيل المحضر للنيابة، فتولى أحمد حبلص وكيل النيابة بإشراف محمود سعيد مدير نيابة الخصوص، التحقيق.