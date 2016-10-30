اليوم.. ختام المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية لتجميل الجلد

يختتم اليوم، بالقاهرة المؤتمر العاشر للجمعية المصرية لتجميل الجلد "شارم درما" بعد شارك فيه عدد كبير من الخبراء العرب والأجانب من مختلف الدول.

وقال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل ورئيس المؤتمر إن المؤتمر العاشر ناقش الجديد فى الأمراض الجلدية، والتجميل واستعرض كل ما هو جديد فى العلاجات، وفى جميع التخصصات الدقيقة فى علم الأمراض الجلدية مثل الليزر والبوتكس والفلير، موضحا أنه تم عقد دورات تدريبية على هامش المؤتمر، أهمها ولأول مرة فى المنطقة العربية منح الزمالة العربية للتجميل، وتم تدريب 9 متدربين من أطباء الأمراض الجلدية للتخصص فى التجميل، موضحا أن الزمالة العربية للتجميل تهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب لدى شباب الأطباء ومنحهم شهادة معترف بها وعدم ترك التخصص لأى شخص، مضيفا "نهدف خلال عام أن يكون معه التخصص أن يعمل فى مجال تجميل الجلد.

من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب سليمان الفوزان وزير الصحة الأسبق بدولة الكويت، والأمين العام لرابطة أطباء الجلد العرب، أن المؤتمر يهدف للاطلاع على مستوى تقدم الأمراض الجلدية والتجميل فى مصر، موضحا أن هناك تعاونا بين مصر والكويت ودبى، وأن هناك 3 مؤتمرات تعقد فى المنطقة العربية فى دبى والكويت ومصر، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يحدث تنسيق وإعداد الأطباء لمعرفة مستواهم وتدريب الأطباء العرب.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاعتراف بمصر كجهة تدريبية، وأيضا الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر، لإعطاء المؤتمر مصداقية علمية والاعتراف به فى الدول العربية.. والاهتمام بالأطباء العرب المقيمين فى جميع الدول العربية ومن ضمنهم مصر.