14 نوعا من الأطعمة تقى من سرطان الثدى أهمها المانجو والرمان والبروكلى

لاشك أن هناك علاقة وثيقة بين الطعام والسرطان، وقد أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة تحميك من السرطان، وأطعمة أخرى قد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

يقدم الدكتور عمرو عبد المنعم استشارى التغذية العلاجية 14 نوعا من الأطعمة التى تحمى من سرطان الثدى.

أكد الدكتور عمرو عبد المنعم أستاذ بطب قصر العينى استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " خلال مؤتمر المؤسسة الوردية، والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة برئاسة الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أن الغذائية التى تحتوى على البيتا كاروتين كالجزر، والسبانخ، والبروكلى، والكنتالوب، والمانجو، كلها أغذية قد تقى من الاصابة بسرطان الثدى، موضحا أن هناك مجموعة أخرى من مجموعة النباتات الخردلية وهى الكرنب، والبروكلى، والقرنبيط، والتى تغير فى عمل هرمون الأستروجين، موضحا أن الاستروجين يتكون من مادتين إحداهما قد تؤدى إلى حدوث سرطان الثدى، فتقوم هذه المجموعة من الأغذية بتحويله إلى المادة الأخرى التى تمنع شرالاصابة بالسرطان.

وقال إن المجموعة الثالثة وهى الرمان والتى تؤدى الى نقص نمو الخلايا السرطانية، موضحا أن الغذاء الذى قد يقى من شر سرطان الثدى يمكن تناول منه من اثنين إلى 3 ثمرات من الفاكهه يوميا، وكوب خضروات يوميا، و250 سم عصير فاكهة طازجة يوميا.

وأكد على ضرورة تناول كوب من الحبوب والتى تشمل الفول أو العدس أو الفاصوليا أو اللوبيا، أو حمص الشام أو الترمس، وهذه المواد الغذائية تحتوى على ألياف، مشيرا الى أن هذه الألياف يجب أن يتم تناول من 40 إلى 50 جرام ألياف يوميا.