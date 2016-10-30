فيتنام تعلن تسجيل أول حالة مواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا”

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الأحد تسجيل أول حالة صغر حجم الرأس بين المواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا”.

وقالت الوزارة في بيان إن الطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر وكان قد تم تشخيص إصابة والدته بالمرض أثناء الحمل لافتة إلى تسجيل الحالة بمحافظة داك لاك بوسط البلاد وانه إذا ما تم تأكيد ارتباط حالة صغر حجم الرأس بفيروس “زيكا” فستكون فيتنام ثاني دولة بمنطقة جنوب شرق آسيا بعد تايلاند تسجل مثل تلك الإصابات.

وأوضح رئيس إدارة الطب الوقائي تران داك فو أن فيتنام سجلت حتى الآن تسعة حالات إصابة بفيروس “زيكا” فيما من المنتظر أن يتم تأكيد المزيد من الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت سابقا هذا الشهر من استمرار المرض في الانتشار بقارة آسيا. وكانت المنظمة قد أعلنت “حالة طوارئ عالمية” في شهر فبراير الماضي بسبب الفيروس الذي ينتقل عبر البعوض وانتشر في 70 دولة حول العالم.

أ ش أ