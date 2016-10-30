أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيتنام تعلن تسجيل أول حالة مواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا”

Google+ Print
فيتنام تعلن تسجيل أول حالة مواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا” فيتنام تعلن تسجيل أول حالة مواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا”

فيروس زيكا (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الأحد تسجيل أول حالة صغر حجم الرأس بين المواليد يشتبه ارتباطها بفيروس “زيكا”.

وقالت الوزارة في بيان إن الطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر وكان قد تم تشخيص إصابة والدته بالمرض أثناء الحمل لافتة إلى تسجيل الحالة بمحافظة داك لاك بوسط البلاد وانه إذا ما تم تأكيد ارتباط حالة صغر حجم الرأس بفيروس “زيكا” فستكون فيتنام ثاني دولة بمنطقة جنوب شرق آسيا بعد تايلاند تسجل مثل تلك الإصابات.

وأوضح رئيس إدارة الطب الوقائي تران داك فو أن فيتنام سجلت حتى الآن تسعة حالات إصابة بفيروس “زيكا” فيما من المنتظر أن يتم تأكيد المزيد من الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت سابقا هذا الشهر من استمرار المرض في الانتشار بقارة آسيا. وكانت المنظمة قد أعلنت “حالة طوارئ عالمية” في شهر فبراير الماضي بسبب الفيروس الذي ينتقل عبر البعوض وانتشر في 70 دولة حول العالم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا