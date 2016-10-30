“البدري” يمنح حسام عاشور راحة من المران بسبب الضلوع

حصل حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من المشاركة في مران الفريق اليوم الأحد، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري.

> وقرر الجهازين الفني والطبي منح اللاعب راحة من المشاركة في المران، بسبب معاناته من كدمة قوية في الضلوع، أصيب بها خلال مران الفريق أمس.