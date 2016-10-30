قوات الاحتلال تستهدف المزارعين والصيادين الفلسطينيين بغزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة، المزارعين الفلسطينيين، والمنازل على طول الخط الفاصل شرق قطاع غزة، كما استهدفت الزوارق الإسرائيلية الصيادين شمالا، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وكسور.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة فى مواقعها وأبراجها المنتشرة على طول الخط الفاصل شرق قطاع غزة، فتحت أكثر من مرة، وبشكل كثيف، نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين، والمنازل على طول الخط الفاصل من الشمال حتى الجنوب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فى السياق ذاته، استهدفت زوارق الاحتلال أكثر من مرة، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين، ومراكبهم قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى إصابة صياد.

وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين فى منطقة السودانية بإطلاق الرصاص الحي عليها، ومطاردتها، ما أدى إلى إصابة صياد بجروح، وكسور في جسده، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لتلقى العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

يذكر إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على حياة الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.