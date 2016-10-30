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تأجيل «أحداث العياط» لـ9 نوفمبر مع إخلاء سبيل المتهمين

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تأجيل «أحداث العياط» لـ9 نوفمبر مع إخلاء سبيل المتهمين تأجيل «أحداث العياط» لـ9 نوفمبر مع إخلاء سبيل المتهمين

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” أحداث العياط” لجلسة 9 نوفمبر، كما قررت إخلاء سبيل المتهمين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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