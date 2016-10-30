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وزير الطيران يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية

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وزير الطيران يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية وزير الطيران يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية

شريف فتحي وزير الطيران المدني (أرشيفية)

غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، شريف فتحي وزير الطيران المدني، ويرافقه صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، متجهين الي شرم الشيخ ، وذلك للمشاركة بوقفة الشموع التي تنظمها وزارة الطيران المدني ، لأحياء الذكرى الاولى لضحايا الطائرة الروسية ، والتى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ اكتوبر العام الماضى ، وذلك بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي فى طريقها إلى سان بطرسبورغ في روسيا وعلى متنها 224 شخصا.

يحضر الوقفة كل من وزارء السياحة ، والاثار والسفير الروسى بالقاهرة ، ولفيف من وكالات الاعلام الاجنبية والروسية ، وذلك عند النصب التذكارى الذى تم إنشائه بشرم الشيخ عقب الحادث ، كما ستقام صلاة على ارواح الضحايا بكاتدرائية شرم الشيخ.

الجدير بالذكر انه مازالت الجهات القضائية والامنية تواصل تحقيقاتها ، في المذكرة التى تقدمت بها الجهات القضائية الروسية ، بأرجاع الحادث لعامل تخريبى بوضع قنبلة فى مخزن العفش الخاص بالطائرة.

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