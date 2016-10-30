وزير الطيران يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بوقفة تأبين ضحايا الطائرة الروسية

غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، شريف فتحي وزير الطيران المدني، ويرافقه صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، متجهين الي شرم الشيخ ، وذلك للمشاركة بوقفة الشموع التي تنظمها وزارة الطيران المدني ، لأحياء الذكرى الاولى لضحايا الطائرة الروسية ، والتى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ اكتوبر العام الماضى ، وذلك بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي فى طريقها إلى سان بطرسبورغ في روسيا وعلى متنها 224 شخصا.

يحضر الوقفة كل من وزارء السياحة ، والاثار والسفير الروسى بالقاهرة ، ولفيف من وكالات الاعلام الاجنبية والروسية ، وذلك عند النصب التذكارى الذى تم إنشائه بشرم الشيخ عقب الحادث ، كما ستقام صلاة على ارواح الضحايا بكاتدرائية شرم الشيخ.

الجدير بالذكر انه مازالت الجهات القضائية والامنية تواصل تحقيقاتها ، في المذكرة التى تقدمت بها الجهات القضائية الروسية ، بأرجاع الحادث لعامل تخريبى بوضع قنبلة فى مخزن العفش الخاص بالطائرة.