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تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لجلسة 27 نوفمبر

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تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لجلسة 27 نوفمبر تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة لجلسة 27 نوفمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت فى 30 أغسطس الماضى، والتى أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، لجلسة 27 نوفمبر، للاطلاع.

 

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٤٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

 

 

وقالت الدعوى إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء، حيث يوجد بها حازم الهوارى الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائى باستبعاده.

 

 


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