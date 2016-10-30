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متقدمين لشقق إسكان اجتماعى منذ 7 سنوات يتظاهرون أمام ديوان محافظة المنوفية

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متقدمين لشقق إسكان اجتماعى منذ 7 سنوات يتظاهرون أمام ديوان محافظة المنوفية متقدمين لشقق إسكان اجتماعى منذ 7 سنوات يتظاهرون أمام ديوان محافظة المنوفية

>المنوفية - محمود شاكر


>متقدمين لشقق إسكان اجتماعى منذ 7 سنوات يتظاهرون... by youm7

تظاهر العشرات من المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعى بمنوف، أمام الديوان العام لمحافظة المنوفية، للمطالبة بإنهاء أزمتهم وتسليمهم الشقق السكنية بعد أكثر من ٧ سنوات. 

وقال وائل الشافعى، أحد المتقدمين، أنهم تقدموا على هذه الشقق منذ ما يقرب من 7 سنوات، بينما تقوم الهيئة بتسليم من هم تقدموا للشقق من أقل من عام فى تفرقة بين الجميع.

وأضاف الشافعى، أحد المتقدمين أن عددهم يقارب الـ100 أسرة، وأنهم فى حاجة إلى النظر إليهم من قبل المسئولين لما يحتاجونه من رعاية، مطالبًا بالنظر إليهم بعين الاعتبار وتسليمهم الوحدات.

ويذكر أن المتقدمين كانوا قد أضربوا عن الطعام فى الفترة الماضية، وتحصلوا على وعود من المسئولين بالحل، ولكنهم فى النهاية لم يجدا أى حلول، فلم يجدوا سوى التظاهر أمام الديوان العام للمحافظة. 

 

 

 

 

 

 

 

 


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