دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

نظم المعمل المركزي بمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطرى بجامعة القناه دورة تدريبية عن برنامج تنظيم الأبحاث العملية واﻹحصائية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور علي معوض وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتورة سعدية خير مدير مركز خدمة المجتمع، وإعداد الدكتورة داليا منصور رئيس المعمل المركزي وأستاذ الطيور واﻷرانب بالكلية، وبحضور الدكتورة ثناء النحلة مدير وحدة التطوير بالكلية والجامعة والأستاذ المتفرغ بالكلية

ويحاضر في الدورة الدكتور سامح محي الدين محمد مدير المعمل المركزى والحاصل على العديد من الدرجات العلمية في أبحاث مختلفة قدمها في دول ألمانيا واليابان، حيث ينقل خلال الدورة الفكر الجديد الذي سيطر على عالم البحث العلمي في هذه الدول المتقدمة ، وتعتبر هذه الدورة مقدمة للبرنامج الذي يمتد لتسع دورات أخرى يتناول المحاضر فيها كيفية مساعدة هذا البرنامج للباحث في عمل إحصائيات للعمل البحثى الذي يقوم به، وعمل أشكال تبسيطية للمسائل المعقدة والحسابات الدقيقة بحيث يبسط الفكرة للقارئ المستفيد من الرسالة أو الكتاب العلمى

وقالت الدكتورة سعدية عبد الفتاح مدير مركز خدمة المجتمع أن الدورة تعد واحدة من أهم الدورات التي نظمها المركز الفترة الماضية خاصة وأن المحتوى الذى تشمله حديث جدا وسوف يؤثر باﻹيجاب على المتدربين من قبل مدرب درس 12 عام بدول أوروبية

وأشارت مدير مركز خدمة المجتمع إلى أن المعمل المركزى يقوم بمجهود كبير فى مجال الدورات وذلك للحصول على اﻹعتماد.

من جانبها قالت الدكتورة داليا منصور أن المعمل المركزى يعمل كل ما بوسعه للحصول على الإعتماد في أقرب وقت ممكن لذلك يركز المعمل على الدورات التدريبية الهامة والتى يحضرها أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البشرى والبيطرى والصيدلة والعلوم، مشيرة إلى أهمية دورة اليوم للباحثين.