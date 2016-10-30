"زراعة الشرقية" تضبط 300 لتر مبيدات زراعية محظورة التداول

تمكنت حملة مكبرة لمديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف علاء عفيفى وكيل الوزارة، من ضبط شركة تقوم باستيراد المبيدات الزراعية، من أصناف محظورة التداول لخطورتها على الصحة العامة، حيث تم التحفظ على 300 لتر من تلك الأنواع.

وكانت الحملة التى شنتها المديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، قد أسفرت عن ضبط " ال " صاحب شركة للتنمية الزراعية بناحية الصالحية الجديدة، لقيامه باستيراد مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظورة التداول لخطورتها على صحة الإنسان الذى يتناول منتجات سبق رشها بتلك المبيدات، حيث تم ضبط ما يقرب من 300 لتر بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4/86 أحوال القسم لسنة 2016.