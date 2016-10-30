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إزالة 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونقل 290 طن قمامة بالمنيا

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إزالة 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونقل 290 طن قمامة بالمنيا إزالة 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية ونقل 290 طن قمامة بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن رفع وإزالة عدد 42 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و6 قراريط و16 سهما، خلال إحدى حملات إزالة التعديات التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى وحماية الأراضى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

قال المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 31 حالة بناحية أبوتشت وشم البحرية ونزلة بنى خلف بمساحة 23 قيراطا و12سهما وعدد 7 حالات بدير الجرنوس بمساحة 4 قراريط و12 سهما وعدد 4 حالات بناحية الصعايدة بمساحة 2 قيراط و16 سهما.

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بنقل حوالى 140 طن قمامة من أحياء وشوارع المدينة إلى المقلب الوسيط بمغاغة، بالإضافة إلى نقل 140 طن قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة إلى المقلب العمومى بالعدوة، كما قامت معدات الوحدة المحلية برفع 10 أطنان قمامة من القرى.


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