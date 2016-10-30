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مجلس مدينة مرسى علم يعلن قطع التيار الكهربائى غدًا عن المدينة للصيانة

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مجلس مدينة مرسى علم يعلن قطع التيار الكهربائى غدًا عن المدينة للصيانة مجلس مدينة مرسى علم يعلن قطع التيار الكهربائى غدًا عن المدينة للصيانة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، بالبحر الأحمر، قطع التيار الكهربائى غدًا بمنطقة العمارات بدءًا من الساعه 9 صباحا حتى 11 صباحا لعمل الصيانة بالمحول 112.

وكانت وردت اشارة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمجلس مدينة مرسى علم مفادها انه سوف يتم قطع التيار الكهربائى عن محول مغذى العمارات، غدًا الأثنين من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا ً وذلك لعمل صيانة بمحول 112.

كما أكد مجلس المدينة سيتم الفصل عن محول مغذى السياحى وذلك يوم الثلاثاء المقبل من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا ً وذلك لتركيب سكينة دخول بالمحول.

 

 

 


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