حركة الشباب الصومالية تنتزع السيطرة على بلدة من الحكومة

انتزعت حركة الشباب الصومالية المتشددة السيطرة على بلدة شمال غربى العاصمة مقديشو من قبضة القوات الحكومية اليوم الأحد. وهذه أحدث بلدة تسيطر عليها الحركة التى تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

وتقاتل الحركة -التى كانت ذات يوم تسيطر على أغلب أرجاء البلاد- منذ سنوات من أجل فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتمكنت القوات الصومالية وقوات من الاتحاد الأفريقى من إخراجها من المدن الكبرى والموانئ التى كانت تسيطر عليها لكنها واجهت صعوبات فى صد هجمات الحركة على بلدات أصغر فى مناطق نائية.

وقال حسين الدين الرائد بالجيش الصومالى من بلدة بيدوة المجاورة "هاجمنا العديد من مقاتلى الشباب وبعد معركة قصيرة غادرنا البلدة لأسباب تكتيكية." وأضاف أن جنديا صوماليا قتل. وتقع بلدة جوف جادود على مسافة 250 كيلومترا شمال غربى العاصمة مقديشو.

وأكد الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العلميات العسكرية للحركة السيطرة على البلدة وقال أن سبعة جنود صوماليين قتلوا. وعادة ما تختلف أعداد القتلى التى تعلنها الحركة عن الأعداد التى يعلنها المسئولون.

وفى واقعة منفصلة قال موقع راديو مقديشو الحكومى اليوم الأحد أن قوات الأمن الصومالية أنقذت امرأة كينية اختطفها قراصنة فى عام 2015. ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل.