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بالصور.. تعرض كنائس إيطالية تاريخية للدمار عقب زلزال بقوة 6 درجات

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بالصور.. تعرض كنائس إيطالية تاريخية للدمار عقب زلزال بقوة 6 درجات بالصور.. تعرض كنائس إيطالية تاريخية للدمار عقب زلزال بقوة 6 درجات

>كتب: هاشم الفخرانى

أدى الزلزال  الذى ضرب  ايطاليا صباح اليوم الأحد والذى بلغت قوته 6.6 درجة ، إلى انهيار المزيد من المبانى والكنائس التاريخية من بينها كاتدرائية سانت بنديكت الواقعة فى بيروجيا الايطالية .

 

وقالت سلطات الحماية المدنية إن أجهزة الطوارئ تتحرى لمعرفة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الزلزال القوى.

 

وهذا الزلزال هو الأقوى منذ أن لقى نحو 300 شخص حتفهم فى وسط إيطاليا فى 24 أغسطس جراء زلزال سوى عدة بلدات صغيرة بالأرض. والأضرار الناجمة عن زلزال اليوم كبيرة رغم عدم ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

 

أثار دمار الزلزال الذى ضرب العاصمة الإيطالية روما والذى بلغت قوته 5.7 بمقياس ريختر

 

 

 

 

 

 

 

 


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