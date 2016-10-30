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الأمير الوليد بن طلال يتصدر قائمة أكثر 50 شخصية عربية تأثيراً لعام 2015

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الأمير الوليد بن طلال يتصدر قائمة أكثر 50 شخصية عربية تأثيراً لعام 2015 الأمير الوليد بن طلال يتصدر قائمة أكثر 50 شخصية عربية تأثيراً لعام 2015

>كتب: أحمد يعقوب

تصدر الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قائمة مجلة ميدل إيست "The Middle East" لأكثر 50 شخصية عربية تأثيراً لعام 2015، وذلك للعام السابع على التوالى.

وقالت شركة المملكة القابضة فى بيان لها اليوم الأحد : "يعرف عن الأمير الوليد اهتمامه باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، تماشياً مع توجهاته التجارية والاقتصادية مما أكسبه شهرة عالمية ، وقد ساهم فكره التقدمى وشبكة علاقاته الهامة والنشطة مع قادة العالم ومتخذى القرار ورجال الأعمال، فى وضع اسم الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة فى مصاف الشركات العالمية، بالإضافة إلى النجاح التجارى والاستثمارى فإن الأمير الوليد بن طلال نشط أيضاً في مشاريع المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني بتبرعات ومبادرات، من خلال مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية التي يرأسها سموه لخدمة المجتمع والمشاريع التنموية في المملكة وحول العالم.

 

 

 

 


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