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ننشر صور جهود القوات المسلحة لمواجهة مخاطر السيول ودعم المناطق المضارة

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ننشر صور جهود القوات المسلحة لمواجهة مخاطر السيول ودعم المناطق المضارة ننشر صور جهود القوات المسلحة لمواجهة مخاطر السيول ودعم المناطق المضارة

>كتب زكى القاضى

ينشر "اليوم السابع"، مجموعة من الصور تبرز مجهودات القوات المسلحة فى مواجهة مخاطر السيول فى مناطق البحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء.

كان الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد أصدر تكليفا بضرورة بتقديم الدعم اللازم لرفع الآثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين بمدينة رأس غارب.

وقد نجح رجال القوات المسلحة فى دفع مجموعات من المعدات الهندسية بالإضافة إلى المعدات التي تعمل في فتح الطرق وإزالة الانقاض بمنطقة رأس غارب ومدن البحر الاحمر .

يأتى ذلك بعد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، القائد الأعلي للقوات المسلحة ، وفي اطار جهود القوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة والتغلب علي الاثار الناجمة من موجة الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها العديد من المحافظات  .

 

 

 

 

 

 

 


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