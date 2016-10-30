«الرقابة المالية»: 26 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى سبتمبر

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بلغت 3046 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 67 مليار جنيه، مدفوع منها 26.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ2981 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 52.6 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه.

وأضاف سامي – خلال كلمته في مائدة مستديرة بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي – “من ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 14%”، موضحًا أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 405 مليارات جنيه في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض عن بداية العام بنسبة 5.8%”.

وتابع: “وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 7.5% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 11.8% منذ بداية هذا العام”.

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 بلغت نحو 173 مليار جنيه، مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققةً انخفاض نسبته 10.5%.

وأضاف: “سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.9 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية – شركات – إسكان) نحو 55.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2016″.

أ ش أ