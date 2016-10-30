إجهاد الخلفية يبعد حمدي زكي عن مران المستبعدين من لقاء الأهلي والاتحاد

اكتفى محمد حمدي زكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي، على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة فريق الاتحاد السكندري، والمقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

> وجاء أداء زكي للتدريبات التأهيلية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، حيث فضل الجهاز الطبي أن يؤدي اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية في الجيم وإراحته من خوض المران العادي مع اللاعبين.