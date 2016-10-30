وفد من وزارة السياحة الكينية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأقصر

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من وزارة السياحة بكينيا، قادمًا من نيويورك، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك الوفد – خلال زيارته لمصر – في فعاليات المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والقمة العالمية الخامسة لسياحة المدن، والمقرر لها أن تبدأ خلال الساعات المقبلة في الأقصر.

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار- حسبما أفاد مراسلنا – بأن الوفد وصل على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

وأضافت أن تم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقبالهم مندوبي وزارة كينيا بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الوفد على متن الطائرة المتجهة إلى الأقصر.