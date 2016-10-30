أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وفد من وزارة السياحة الكينية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأقصر

Google+ Print
وفد من وزارة السياحة الكينية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأقصر وفد من وزارة السياحة الكينية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأقصر

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من وزارة السياحة بكينيا، قادمًا من نيويورك، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك الوفد – خلال زيارته لمصر – في فعاليات المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والقمة العالمية الخامسة لسياحة المدن، والمقرر لها أن تبدأ خلال الساعات المقبلة في الأقصر.

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار- حسبما أفاد مراسلنا – بأن الوفد وصل على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك.

وأضافت أن تم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقبالهم مندوبي وزارة كينيا بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الوفد على متن الطائرة المتجهة إلى الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا