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النيابة الإدارية تفتح تحقيق مع «مستريح» الإدارة التعليمية بحدائق القبة

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النيابة الإدارية تفتح تحقيق مع «مستريح» الإدارة التعليمية بحدائق القبة النيابة الإدارية تفتح تحقيق مع «مستريح» الإدارة التعليمية بحدائق القبة

النيابة الإدارية

أمر المستشار على رزق رئيس هئية النيابة الإدارية، بفتح تحقيق مع مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بـ”مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة” فى اتهامة باستغلال وظيفتة والاستيلاء على أكثر من مليون جنية من اموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والذى تبين انها ملكا للدولة واعطائهم نسبة من الارباح حيث كلف النيابة الادارية قسم ثان تعليم ببدء التحقيق وتقو م نيابة حاليا بفحص البلاغ تمهيد لاستدعاء مدير المدرسة المتهم بالنصب وسؤالة فى الاتهامات الموجة الية ومن المنتظر ان تحيلة النيابة الى محاكمة عاجلة.

وقد كشفت التحقيقات ان مدير المدرسة استولوا على اموال المواطنين واشترى بها عدد كبير من محلات السوبر ماركت والشقق فى منطقة الزهراء بمدينة نصر وكون ثروات طائلة من اموال المواطنين.

وكانت النيابة الادارية قسم ثان تعليم قد تلقت بلاغا حمل رقم 1928 لسنة 2016 من أحد المواطنين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة ويدعى “السيد .ع “يتهمة فية بالاستيلاء منة على مبلغ مائة ألف جنية بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات واعطائة نسبة من الارباح وتبين أنة وقع ضحية نصب.

وقد تضمن البلاغ ان مدير المدرسة استغل منصبة واوهم المواطن بان لدية اراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ مائة الف جنية بحجة توظيفها واعطائة نسبة من الارباح الا ان المواطن اكتشف بعد ذالك انه وقع ضحية نصب فطالبة برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة وقد تبين ان هذة الارض هى ملك للدولة.

وكانت الإدارة التعليمية بحدائق القبة قد حققت مع مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية وقامت باقالتة من منصبة وقامت بتكليف احدى المدرسات بالقيام بمهام مدير المدرسة الان مدير الادارة التعليمية أحمد عبد العاطى تراجع فى وقال مدير المدرسة ان عبد العاطى لايستطيع عزلة ولاحتى وزير التربية والتعليم نفسة ولا حتى اى مسؤل فى قادر على عزلة ويردد ذالك بقوة فى المدرسة لانة مسنود جدا وهو الامر الذى احدث استياء وفوضى داخل المدرسة حيث يصر المدرسون والتلاميذ على اقالتة باعتبارة انة ارتكب جريمة مخلة بالشرف وان المدرسة برئية من تصرفاتة ولايصلح ان يكون قدوة للتلاميذ الذين يرددون فى فناء المدرسة دائما مدير مدرستنا متهم بالنصب ولاستيلاء على اموال المواطنين ويتاجر فى اراضى ملك للدولة وقال التلاميذ ان بقاء المتهم فى منصب مدير المدرسة هو اهانة صريحة وتحدى صارخ لهم وعار ويدل على حجم الفساد فى وزارة التربية والتعليم وقال المدرسون ان عدم صدور قرار من وزير التعليم بوقفة عن العمل يعتبر تواطئ منة مع مدير المدرسة المتهم بالنصب والاحتيال فى القت التى تبذل فيه الدولة جهودا مضنية لتطهير الفساد من امثال مدير المدرسة وغيرة.

وقالت مصادر إن مدير المدرسة استولى على أكثر من مليون جنية من المواطنين منها مبلغ ماتئى الف جنية من مدرس بنفس المدرسة واستولى ايضا على مبلغ مائة الف جنية من مدير ادارة التبين بالقاهرة ومبلغ 170 ألف جنية من مواطن أخر من ابناء قريتة بالصعيد بالاضافة الى استيلاء على اموال أخرين من اقاربة وقام بهذة الاموال بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الاموال لأصحابها.

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