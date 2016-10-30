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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب سواحل تونس

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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب سواحل تونس زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب سواحل تونس

ارشيفية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي فى تونس، بأن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت فى حدود الساعة العاشرة و27 دقيقة من صباح اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت سواحل تونس.

وذكر المعهد ـ فى بيان له اليوم أن مركز الهزة حدد حسب التحاليل الأولية بـ35.33 درجة خط عرض، وبـ16.11 درجة خط طول، من الناحية الشرقية للسواحل التونسية (خارج المياه الإقليمية).

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أفادت بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب وسط إيطاليا اليوم، موضحة أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا بين شرقى وجنوب شرقى بيروجيا، وعلى عمق 108 كيلومترات.

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