صور..الجيش يعاون أجهزة الدولة فى رفع الأثار الناجمة عن السيول وتقديم الدعم للمتضررين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم أجهزة الدولة والتغلب على الأثار الناجمة من موجة الأحوال الجوية السيئة التى تعرضت لها العديد من المحافظات، وبناء عليه أعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بتقديم الدعم اللازم لرفع الأثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين بمدينة رأس غارب حيث تم دفع مجموعات من المعدات الهندسية بالإضافة إلى المعدات التى تعمل فى فتح الطرق وإزالة الأنقاض بمنطقة رأس غارب ومدن البحر الأحمر بإجمالى (20) لودر ، (10) جريدر ، (30) عربة قلاب ، (10) مجموعات كسح وشفط المياه ورفع أنقاض المنازل المهدمة وإزالة الرمال من الطرق ودفع معدات توليد كهرباء بقدرات عاليه للمعاونة فى سرعة السيطرة على الأوضاع بالمناطق المتضررة .

كما أمر الرئيس بتوزيع (100000) كرتونة من المواد الغذائية للمتضررين ، و(30000) ألف عبوة تعيين قتال وفتح عدد من خطوط إنتاج الخبز ودفع القوافل الطبية لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري أعطى الرئيس توجيهاته بدفع مجموعة من المعدات الهندسية الثقيلة وطلمبات كسح المياة مكونة من (4) لودر و(2) جريدر و(6) عربات قلاب لنجدة المنازل والطرق المتضررة بسوهاج للمعاونة فى تخفيف العبء عن المواطنين المتضررين من آثار السيول.

وأمر بتشكيل لجان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة الموارد المائية والرى لمراجعة الأعمال الصناعية اللازمة لتامين الطرق والمناطق السكنية من أخطار السيول بمحافظات ( البحر الاحمر – جنوب سيناء – الصعيد ).

هذا وتواصل القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة جهودها لإزالة الآثار الناجمة عن تلك السيول وإعادة الحياة إلى طبيعتها .