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مصرع وإصابة 8 أشخاص فى سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

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مصرع وإصابة 8 أشخاص فى سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب مصرع وإصابة 8 أشخاص فى سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

أرشيفية

أفاد مصدر فى قيادة شرطة حلب، اليوم الأحد، بأن شخصا وطفلة لقيا مصرعهما، وأصيب 6 آخرون بجروح، جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية فى مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن المصدر قوله ” أن التنظيمات المسلحة المتحصنة فى أحياء حلب الشرقية، وبعض البؤر فى الجهة الغربية للمدينة، استهدفت بالقذائف الصاروخية حيى الحمدانية والمريديان؛ ما تسبب فى مصرع شخص وطفلة، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة”، لافتا إلى ” أن الإعتداءات؛ أدت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة فى الممتلكات ومنازل المواطنين”.

وأشار المصدر إلى أن ” 6 أشخاص أصيبوا- أمس- بجروح بينهم طفلة فى اعتداء التنظيمات المسلحة، بالقذائف على حيى الحمدانية وصلاح الدين بمدينة حلب”.

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