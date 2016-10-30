2 نوفمبر.. محاكمة «سائق» و«كمسري» أتوبيس مدينة نصر المتسبب في وفاة 9 أشخاص

حددت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، جلسة 2 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة سائق، وكمسري أوتوبيس تصادم مع ميكروباص بمدينة نصر، ما أدى لوفاة ٩ أشخاص.

ونسبت النيابة العامة، إلى المتهم تهمة القتل الخطأ، والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، فيما قررت عرض سائق الأتوبيس على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه وقت الحادث.

وصرحت النيابة، بدفن جثث المتوفين في الحادث، واستعلمت عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وكانت مدينة نصر شهدت حادثًا مروريًا مروعًا الجمعة الماضية، بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة أجرة “ميكروباص” بسبب سير الأتوبيس عكس الإتجاه بسرعة جنونية، ما أسفر عن مصرع ٨ أشخاص وإصابة 7 آخرين.