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مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام إنبي

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مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام إنبي مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام إنبي

لاعبي الزمالك – أرشيفية

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة التى ستشارك فى مواجهة إنبى، غداً الاثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.
> ضمت القائمة 20 لاعباً هم: “أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمي.
> الدفاع : شوقى السعيد ورمزى خالد ومحمود حمدى وأحمد دويدار وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسنى فتحى.
> الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومصطفى فتحى و وشيكابالا
> الهجوم : وباسم مرسى ومايوكا وأحمد جعفر
> شهدت القائمة استبعاد كل من على جبر وإسلام جمال وأحمد توفيق وصلاح ريكو بخلاف النيجيرى ستانلى بسبب الإصابة.

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