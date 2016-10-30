مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام إنبي

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة التى ستشارك فى مواجهة إنبى، غداً الاثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.

> ضمت القائمة 20 لاعباً هم: “أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمي.

> الدفاع : شوقى السعيد ورمزى خالد ومحمود حمدى وأحمد دويدار وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسنى فتحى.

> الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومصطفى فتحى و وشيكابالا

> الهجوم : وباسم مرسى ومايوكا وأحمد جعفر

> شهدت القائمة استبعاد كل من على جبر وإسلام جمال وأحمد توفيق وصلاح ريكو بخلاف النيجيرى ستانلى بسبب الإصابة.