أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة التى ستشارك فى مواجهة إنبى، غداً الاثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.
> ضمت القائمة 20 لاعباً هم: “أحمد الشناوى ومحمود جنش في حراسة المرمي.
> الدفاع : شوقى السعيد ورمزى خالد ومحمود حمدى وأحمد دويدار وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسنى فتحى.
> الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومصطفى فتحى و وشيكابالا
> الهجوم : وباسم مرسى ومايوكا وأحمد جعفر
> شهدت القائمة استبعاد كل من على جبر وإسلام جمال وأحمد توفيق وصلاح ريكو بخلاف النيجيرى ستانلى بسبب الإصابة.
مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام إنبي
أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مؤمن سليمان، القائمة التى ستشارك فى مواجهة إنبى، غداً الاثنين، على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.