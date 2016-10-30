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مقتل إرهابي هاجم الشرطة جنوب شرقي تركيا

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مقتل إرهابي هاجم الشرطة جنوب شرقي تركيا مقتل إرهابي هاجم الشرطة جنوب شرقي تركيا

الشرطة التركية – أرشيفية

قتل إرهابي وألقي القبض على اثنين آخرين، اليوم الأحد، في عملية أطلقتها قوات الأمن ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية، على خلفية هجوم استهدف عربة مصفحة للشرطة، مساء أمس، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت مصادر أمنية، أن قوات الأمن أطلقت عملية واسعة، مساء أمس، ضد مسلحي “بي كا كا” الإرهابية، المسؤولين عن استهداف سيارة الشرطة بعد أن رصدت مكان اختبائهم في أحد أحياء المدينة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت المصادر، أن الإرهابيين رفضوا الاستسلام لقوات الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل إرهابي واحد وإلقاء القبض على اثنين آخرين.

وأكّدت المصادر ذاتها، أن قوات الأمن ضبطت في مكان العملية قاذفة صواريخ وأسلحة ثقيلة ومسدسات.

ومساء أمس السبت، أصيب شرطيان جراء هجوم لإرهابيي منظمة “بي كا كا”، بواسطة قذيفة صاروخية، استهدف عربتهم المصفحة في ولاية دياربكر، جنوب شرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” الإرهابية الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

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