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الأهلي يعلن تفاصيل الدخول للمباريات في مؤتمر صحفي 20 نوفمبر

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الأهلي يعلن تفاصيل الدخول للمباريات في مؤتمر صحفي 20 نوفمبر الأهلي يعلن تفاصيل الدخول للمباريات في مؤتمر صحفي 20 نوفمبر

الأهلي

قال اللواء شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي سوف تعلن كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بنظام حضور مباريات واستبدال نظام الكشوف بنظام بطاقات التصريح الشخصي، وذلك في مؤتمر صحفي كبير يوم 20 نوفمبر القادم.
> أوضح شمس أن المؤتمر سوف يستعرض النظام الجديد لدخول المباريات سواء لمجلس الإدارة أو الإدارات التنفيذية بالنادي والمصرح لها حضور المباريات وكذلك السادة الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية والشركات الراعية وكل من له علاقة بحضور المباريات وذلك بالتنسيق مع إدارة المباريات بالنادي الأهلي.
> وأضاف اللواء شيرين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر إتخذ كافة الإجراءات لإنشاء أكبر قاعدة بيانات تستوعب جمهور النادي الأهلي وذلك تمهيداً لإصدار بطاقة جمهور النادي الأهلي المؤمنة والتي تم الإعلان عنها من قبل بالتنسيق مع الجهات المعنيه وفي مقدمتها وزارة الداخلية واتحاد الكرة.

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