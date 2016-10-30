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الإمارات ترفع أسعار الوقود في نوفمبر

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الإمارات ترفع أسعار الوقود في نوفمبر الإمارات ترفع أسعار الوقود في نوفمبر

ارشيفية

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأحد، عن ارتفاع الوقود في البلاد، خلال الشهر المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.9 درهماً (0.51 دولار) مقابل 1.81 درهماً (0.49 دولار) في نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر “بنزين 95″ (الأكثر شعبية) إلى 1.79 درهماً (0.48 دولار) مقابل 1.7 درهماً (0.462 دولار)، ووصل سعر “بنزين 91″ إلى 1.72 درهماً (0.468 دولار) مقابل 1.63 درهماً (0.444 دولار).

وأوضحت وزارة الطاقة – بحسب البيان – أن أسعار الديزل زادت بواقع 15 فلسا من 1.76 درهماً (0.479 دولار) إلى 1.91 درهماً (0.52 دولار).

وأعلنت الإمارات، عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير ، شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

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