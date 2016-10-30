الجيش التركي يستهدف 174 موقعا لـ«داعش» في سوريا

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، استهدافه 174 موقعا لتنظيمي “داعش” و “ب ي د” الإرهابيين شمالي سوريا، وذلك في إطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت يوم 24 أغسطس الماضي.

وقال الجيش في بيان له إن القوات التركية المساندة للجيش السوري الحر، قصفت 162 هدفًا لتنظيم “داعش” في ريف حلب.

كذلك جرى استهداف 12 موقعاً لتنظيم “ب ي د” (الجناح السوري لمنظمة بى كا كا) شمالي سوريا، في إطار العملية ذاتها.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الحر، استطاعت في اليوم الـ 68 من عملية “درع الفرات”، تحرير قرى “سينكلي” و”ميركانه” و”قعر كلبين” في المنطقة ذاتها.

ولفت إلى أن مسلحي “داعش”، شنوا هجومًا على الوحدة التركية المدرعة المتمركزة غربي قرية “داشلي هويوك” (تل الحجر) في ريف حلب الشمالي، إلا أن الوحدة تصدت للهجوم الذي لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح ضمن صفوفها.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس، واعزاز بريف حلب، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.