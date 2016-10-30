إقلاع الطائرة اليمنية بعد تأخر 7 ساعات بسبب تصريح عبور الأجواء

أقلعت من مطار القاهرة، اليوم الأحد، رحلة الخطوط اليمنية رقم 601، وذلك بعد تأخر دام لـ 7 ساعات، للحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور الأجواء.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – إن الخطوط اليمنية استأنفت رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي بإقلاع رحلتها رقم 601 المتجهة إلى مطار بيشه – جنوب غرب المملكة العربية السعودية، لنقل المواطنين العالقين في مصر، وذلك بعد توقف تعدي الـ 4 أشهر.

وأضافت المصادر، أن الرحلة تأخرت عن الموعد المحدد لها ما يقرب من 7 ساعات، حيث كان محدد لها في الـ 3 من صباح اليوم الأحد، فيما أقلعت في الـ 10، وذلك للحصول على تصريح لعبور الأجواء .