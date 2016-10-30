الليلة.. ريهام السهلي تستضيف شباب برنامج التأهيل الرئاسي على «النهار اليوم»

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “يوم بيوم”، المذاع على “النهار اليوم” – في أول ظهور إعلامي لشباب برنامج التأهيل الرئاسي – المهندس محمد يحيى، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ومنه الله البحيري، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

ويتطرق الحوار إلى الحديث عن نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشبال، وماذا عن تجاربهم في برنامج التأهيل الرئاسي، وماهي تصوراتهم لدور الشباب في حل مشكلات مصر.

كما تستضيف السهلي، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للحديث عن دلالات فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويكشف عابد – خلال اللقاء – عن دور البرلمان في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب بتعديل قانون التظاهر وتشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا