إحالة راقصة وزوجها للجنح لتصويرهما مقاطع إباحية ونشرها عبر "الإنترنت"

أحالت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، راقصة تدعى "رودى" وزوجها "محمد.ر" ويعمل كوافير إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتهما فى الاتهامات المنسوبة إليهم بنشر محتوى إباحى على شبكة الإنترنت، وممارسة وتسهيل ممارسة الرذيلة، واتهام الراقصة بتهمة إضافية وهى الجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية.

وكشفت التحقيقات، أن راقصة شهيرة باسم "رودى" متزوجة من كوافير يدعى "محمد.ر"، عملا على تصوير فيديوهات جنسية لهما ونشرها عبر شبكة "الإنترنت"، وتبين أن المتهمة تجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية، وتم ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة، بعد تتبع الفيديوهات المنتشرة ومعرفة الـ"ip" الخاص بالجهاز الذى قام بنشر مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وبمواجهة المتهمين أنكرا صحة الاتهامات الموجهة إليهما، وادعا عدم صحة الفيديوهات المنتشرة عبر الإنترنت.