مباحث تموين القاهرة تضبط مصنعا لتعبئة ملح الطعام مجهول المصدر بالمرج

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط صاحب مصنع لتصنيع ملح الطعام بدون ترخيص، ومجهول المصدر، حيث تم ضبط المتهم أثناء بيعه كميات كبيرة من ملح الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمى ومدون عليه علامات تجارية غير مسجلة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام "عصام.ع.ب" 33 سنة صاحب مصنع تعبئة ملح طعام بالمرج، يدير مصنعا لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص وبدون سجل تجارى مستخدما علامات تجارية غير مسجلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافه من قبل ضباط مباحث شرطة التموين.

وأسفرت عن ضبطه أثناء بيعه كمية كبيرة من المضبوطات لأحد الأشخاص "ماركو.ن.ن" 27 سنة سائق، حيث تم ضبطه وبحوزته سيارة نقل محملة بــ 15 طن ملح طعام من إنتاج المصنع، كما عثر بداخل المصنع على 100 طن ملح طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بأى بيانات وغير صالح للاستخدام الآدمى " 750000 كيس فارغ و500 كرتونة فارغة، و2 ماكينة تعبئة، وماكينه لصق".

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف المتهم الأول بإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام مواد رديئة لإنتاج ملح الطعام، كما اعترف المتهم الثانى بتحصله على المضبوطات من المصنع بقصد بيعها بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.