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«داعش» يتبنى اغتيال شرطي في أول عملية بالجزائر

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«داعش» يتبنى اغتيال شرطي في أول عملية بالجزائر «داعش» يتبنى اغتيال شرطي في أول عملية بالجزائر

ارشيفية

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الأحد، عملية اغتيال شرطي وسط مدينة قسنطينة الجزائرية، يوم الجمعة الماضي، ليصبح ذلك أول عملية تبناها التنظيم في الجزائر.

ونشر التنظيم عبر الإعلام التابع له نبأ مفاده أن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية على الشرطي واستولوا على سلاح كان بحوزته.

وتعد هذه أول عملية إرهابية في الجزائر يتبناها تنظيم “داعش”، منذ نجاح السلطات الأمنية في مارس 2015 في القضاء على تنظيم صغير يدعى “جند الخلافة”، كان انشق نهاية عام 2014 عن تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وكان تنظيم “جند الخلافة” قد أعلن ولاءه لتنظيم “داعش” ونفذ عملية خطف وإعدام مواطن فرنسي في سبتمبر 2014 في منطقة البويرة شرقي الجزائر.

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