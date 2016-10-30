صور.. الهلال الأحمر يتدخل لإغاثة أهالي قرية حاجر أبو ليلة بسوهاج من السيول

قام الفريق الوطني للاستجابة للكوارث وفريق التدخل أثناء الطوارئ التابع لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، فرع سوهاج، بالتوجه إلى قرية “حاجر أبو ليلة” بمركز ساقلته في محافظة سوهاج، لحدوث سيول في القرية أدت إلى ضرر فادح في عدد كبير من المنازل وتشرد الكثير من الأسر، وذلك تنفيذاً لرسالة الهلال الأحمر المصري الإنسانية،

وقد قدم فريق التدخل للهلال الأحمر المصري الاسعافات الأولية والدعم النفسي للأسر المضارة، كما سارع بتقديم عدد كبير من البطاطين والحصر والمواد الغذائية الى 250 أسرة للتخفيف عنهم ومساندتهم في هذه الكارثة.

المراسل – عمر جمال