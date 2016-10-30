القوات المسلحة توزع 100 ألف كرتونة غذائية على المتضررين من السيول

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أجهزة الدولة بضرورة التغلب على الآثار الناجمة عن موجة الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها العديد من المحافظات.

وتنفيذا لهذه التوجيهات أمر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتقديم الدعم اللازم لرفع الآثار الناجمة عن السيول وتقديم الرعاية الكاملة للمتضررين بمدينة رأس غارب حيث تم دفع مجموعات من المعدات الهندسية بالإضافة إلى المعدات التي تعمل في فتح الطرق وإزالة الأنقاض بمنطقة رأس غارب ومدن البحر الأحمر بإجمالي 20 لودر و10 جريدر و30 عربة قلاب و10 مجموعات كسح وشفط المياه ورفع أنقاض المنازل المهدمة وإزالة الرمال من الطرق ودفع معدات توليد كهرباء بقدرات عالية للمعاونة في سرعة السيطرة على الأوضاع بالمناطق المتضررة.

كما أمر بتوزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية للمتضررين، و30 ألف عبوة تعيين قتال وفتح عدد من خطوط إنتاج الخبز ودفع القوافل الطبية لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة.

> وأعطى الرئيس توجيهاته بدفع مجموعة من المعدات الهندسية الثقيلة وطلمبات كسح المياه مكونة من “4 لودر” و2 جريدر و6 عرباتة قلاب لنجدة المنازل والطرق المتضررة بسوهاج للمعاونة في تخفيف العبء عن المواطنين المتضررين من آثار السيول.

وأمر السيسي بتشكيل لجان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الموارد المائية والري لمراجعة الأعمال الصناعية اللازمة لتأمين الطرق والمناطق السكنية من أخطار السيول بمحافظات (البحر الأحمر – جنوب سيناء – الصعيد).

وتواصل القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة جهودها لإزالة الآثار الناجمة عن تلك السيول وإعادة الحياة إلى طبيعتها .

أ ش أ