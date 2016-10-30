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مساعد مورينيو يسخر من حكم مباراة مانشستر يونايتد

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مساعد مورينيو يسخر من حكم مباراة مانشستر يونايتد مساعد مورينيو يسخر من حكم مباراة مانشستر يونايتد

سخر مساعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ومواطنه روي فاريا، من أداء الحكم مارك كلاتنبرغ في المباراة التي تعادل فيها فريقه مانشستر يونايتد، سلبًا مع ضيفه بيرنلي، السبت، في الدوري الإنجليزي، قائلا إنه “قام بعمل مذهل”.
> وجاء هذا الموقف الساخر من فاريا بعد اضطرار يونايتد إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني بسبب طرد الإسباني أندير هيريرا لحصوله على إنذارين.

وبدا هيريرا وكأنه فقد توازنه ما أدى إلى الخطأ الذي ارتكبه على دين مارني وإلى حصوله على الإنذار الثاني.

ولم يكن هيريرا الشخص الوحيد من يونايتد الذي يطرد من المباراة، بل اضطر مورينيو لمتابعة الشوط الثاني بأكمله من المدرجات بسبب اعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الإيطالي ماتيو دارميان.

وقال فاريا في رد على سؤال حول رأيه بطرد هيريرا: “كل ما أريده قوله بأن العمل الذي قام به الحكم كان مذهلا”، رافضا الحديث عن السبب الذي دفع بكلاتنبرغ إلى طرد مورينيو واكتفى بالقول: “لا أعلم السبب ولا أعتقد ان الأمر مهم حقا”.

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