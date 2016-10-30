زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب سواحل تونس

أفاد المعهد الوطنى للرصد الجوى فى تونس بأن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت فى حدود الساعة العاشرة، و27 دقيقة من صباح اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت سواحل تونس.

وذكر المعهد ـ فى بيان له اليوم أن مركز الهزة حدد حسب التحاليل الأولية بـ35.33درجة خط عرض وبـ16.11 درجة خط طول من الناحية الشرقية للسواحل التونسية (خارج المياه الإقليمية).

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أفادت بأن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب وسط إيطاليا اليوم الأحد، موضحة أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا بين شرقى وجنوب شرقى بيروجيا، وعلى عمق 108 كيلومترات.