الداخلية:ضبط 5 متهمين بتفجير عبوة ناسفة بشارع جسر السويس وبحوزتهم عبوتين ناسفتين

أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من ضبط 5 متهمين بتفجير عبوة ناسفة بشارع جسر السويس وبحوزتهم عبوتين ناسفتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن قطاع الأمن الوطنى بادر فور وقوع حادث انفجار إحدى العبوات بشارع جسر السويس الجمعة الماضية بتتبع ورصد المشتبه فيهم بموقع الحادث فى وقت معاصر لارتكابه، حيث أشارت المعلومات إلى تحديد هذه العناصر، وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الحدودية بين (الخصوص/المرج) باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية .

وتم ضبط 5 من المشتبه بهم على رأسهم القيادى أ م م ومعاونه ش س ش.

وأكد بيان الداخلية أن المتهمين اعترفا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية وإضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ حادث إستهداف أحد الأقوال الأمنية بشارع جسر السويس بالقاهرة، وأنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة من منطلق قناعاتهم الفكرية المتشددة.

بتفتيش أحد الأوكار التنظيمية لتلك البؤرة بمنطقة الخصوص بالقليوبية والذى إستخدمه عناصرها فى الإختفاء والتخطيط لعملياتهم وتخزين المواد المتفجرة.. عثر على عبوتين معدتين للتفجير وإضطلعت النيابة بمعاينته.

أسهمت تلك الضربة الأمنية فى إجهاض أنشطة هذة البؤرة الإرهابية والتى كان يعتزم عناصرها مواصلة تنفيذ سلسلة من عمليات العنف بصورة وشيكة وكانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمنى بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر … وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها .