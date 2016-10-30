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صور.. طرائف وكوارث بسبب فضول الأطفال

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0201610300121141يعد حب الاستكشاف أحد أهم الدوافع التي تثير الأطفال وتحرك سلوكياتهم باتجاه معين مهما كانت العواقب، بعض الآباء وثّق بالدليل “الوجه الآخر” لبراءة أطفالهم بسبب حب الاستطلاع الذي انتهى بفوضى عارمة وأضرار مكلفة وأحياناً مدمّرة.

جمعت صحيفة ديلي ميل البريطانية صوراً نشرها آباء عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتظهر حجم الدمار الذي تسبّب به أطفالهم نتيجة حبهم للاستكشاف أو محاولتهم التعبير عن مشاعرهم كذلك الطفل الذي حفر عبارة “أحبك أمي وأبي” على واجهة سيارة والديه بواسطة مفتاح، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي.

والطريف في الصور أن الحيوانات أيضاً كانت ضمن محور استكشافات الأطفال، إذ حوّل طفل كلبه البني إلى بنفسجي فيما وضع طفل آخر بصمات يديه على ظهر حصانه بألوان طلاء الجدران.

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