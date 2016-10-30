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بعد فضيحة استغلال النفوذ..رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة كبير مساعديها

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بعد فضيحة استغلال النفوذ..رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة كبير مساعديها بعد فضيحة استغلال النفوذ..رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة كبير مساعديها

رئيسة كوريا الجنوبية

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الأحد إن الرئيسة باك جون هيه قبلت استقالة كبار مساعديها ومنهم كبير موظفي الرئاسة وسط أزمة سياسية متصاعدة.

وجاءت استقالة كبار موظفي الرئاسة في الوقت الذي تواجه فيه باك فضيحة تتعلق بصديقتها تشوي سون سيل.

عادت تشوي إلى كوريا الجنوبية قادمة من ألمانيا يوم الأحد وسط أزمة تواجهها باك بسبب مزاعم عن سماحها لتشوي باستغلال صداقتهما واستغلال نفوذها لتحقيق مصالح شخصية.

وبحسب رويترز أعلن جيونج يون جوك المتحدث باسم مكتب الرئاسة اليوم أن ثلاثة من مساعدي باك منذ فترة طويلة تركوا مناصبهم.

 

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