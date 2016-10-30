صور.. تكدس مروري بطريق مطار القاهرة بسبب حادث تصادم بين سيارتين‎

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين ملاكي، بعد تحركهما من الكمين المؤدي لصالات السفر والوصول بالمطار رقم 1، دون إصابة قائدي السيارتين، وذلك بسبب الزحام المستمر على الكمين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الحادث تسبب في تكدس مروري في الطرق الداخلية للمطار .

وأضافت المصادر، أن تم الدفع برجال المرور ، لإبعاد السيارة عن الطريق لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، خوفًا من تعطل حركة المسافرين وعدم اللحاق بالطائرات.